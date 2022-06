Yeliz Koc (28) gibt Gas! In der heutigen Folge von Kampf der Realitystars steht das Halbfinale an. In der Sendung müssen sich die Teilnehmer wieder bei einigen Challenges beweisen, um sich am Ende des Tages vielleicht sogar für das Finale zu safen. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin zeigte deshalb großen Einsatz und wurde dafür sogar belohnt: Yeliz darf nach Hause telefonieren und konnte deshalb kurz ihren Ex Jimi Blue Ochsenknecht (30) und ihre gemeinsame Tochter Snow sehen.

Bei einer Challenge erkämpfte sie sich einige Münzen in einem Schleimbad, womit die ehemalige Rosenanwärterin anschließend Gegenstände ersteigern konnte. So erkaufte sie sich ein Telefon, das symbolisch für ein Videogespräch mit ihren Liebsten stand. Gesagt, getan: Sie telefonierte mit ihrer Familie und Jimi, der ihre Tochter Snow ins Bild hielt. "Sie ist so süß", schwärmte Yeliz von der Kleinen und fügte besorgt hinzu: "Läuft alles gut mit ihr? Sie sieht so traurig aus!" Jimi beruhigte die Mama sofort wieder, denn ihr Baby soll nur müde gewesen sein. Zum Ende des Gesprächs gab Yeliz' Familie ihr noch motivierende Worte mit auf den Weg.

Nach dem Gespräch mit ihrem Ex Jimi, sieht man die 28-Jährige mit ihrer neuen Flamme Paco Herb im Pool kuscheln. Diese Situation sorgte für Gesprächsstoff auf Twitter. So schrieb ein User: "Ich hätte lieber das Telefonat gesehen, wo sie das mit Paco beichtet." Jemand anderes kommentierte: "Mit Paco im Bett liegen und mit Jimi videotelefonieren."

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und seine Tochter Snow Elanie

RTLZWEI Paco Herb und Yeliz Koc bei "Kampf der Realitystars" 2022

