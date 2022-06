Gerichtsshow-Fans aufgepasst! Barbara Salesch (72) prägte jahrelang das deutsche Nachmittagsprogramm im TV: Auf Sat.1 stellte sie sich in der Show "Richterin Barbara Salesch" fiktiven Prozessen und Strafverhandlungen und machte die TV-Prozesse berühmt. Vor zwölf Jahren wurde die Show abgesetzt und die letzte Folge ausgestrahlt – doch nun erlebt das Reality-Format ein Revival: Richterin Barbara Salesch bekommt eine neue Show im Fernsehen!

Gegenüber DWDL bestätigte der Sender RTL, zwei neue Formate in Auftrag gegeben zu haben. In der Mache befindet sich demnach unter anderem eine Show mit Barbara. Aber auch ein weiteres bekanntes Gesicht ist dabei: Ulrich Wetzel (65), der bei "Das Strafgericht" die Juristen-Rolle übernahm, soll ebenfalls zurückkommen und in einem neuen Format erneut mitspielen.

Der Sender folgt damit einem zuletzt ziemlich populären Trend: Alte Shows wieder neu aufleben zu lassen. So bekamen schon die Unterhaltungsshows Geh aufs Ganze! oder TV Total ein Revival. Und auch Wetten, dass..? feierte mit dem Comeback große Erfolge!

Anzeige

Getty Images Barbara Salesch im Januar 2013

Anzeige

ActionPress Richterin Barbara Salesch, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk beim "Wetten, dass..?"-Revival

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de