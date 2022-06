Sie haben "Ja" gesagt! Am Donnerstagmorgen machte die Nachricht die Runde, dass sich Popikone Britney Spears (40) und ihr Verlobter Sam Asghari (28) noch am selben Tag das Jawort geben wollen. Und tatsächlich: Abends trafen die ersten Gäste in Thousand Oaks in Kalifornien ein, um mit dem Paar zu feiern. Genaue Informationen zur Trauung an sich gab es bisher aber noch nicht. Jetzt ist klar: Brit und Sam sind den Bund der Ehe tatsächlich eingegangen und die Zeremonie war superromantisch.

"Sie haben in einer romantischen Zeremonie 'Ja, ich will' gesagt und waren umgeben von ihren Liebsten", verriet ein Insider gegenüber HollywoodLife. Britney habe wunderschön und glücklich ausgesehen und sei zu Elvis Presleys (✝42) Song "Can't Help Falling in Love" zum Altar geschritten. Schon zuvor war bekannt, dass die Sängerin ein Designerkleid von Donatella Versace (67) tragen würde. Ersten Informationen nach soll es schulterfreie Flügelärmel und einen tiefen v-förmigen Schlitz am Bein haben.

Zuvor hieß es, dass die US-Amerikanerin und ihr Liebster sich im ganz kleinen Kreis die ewige Liebe schwören wollen, mittlerweile ist aber bekannt: Es waren rund 60 Gäste vor Ort, um die Trauung zu verfolgen. Unter den Anwesenden waren auch einige Megastars – wie beispielsweise Paris Hilton (41) oder Madonna (63).

Anzeige

Instagram/samasghari Britney Spears und Sam Asghari sind verlobt

Anzeige

Instagram / britneyspears Donatella Versace mit Sam Asghari und Britney Spears

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton, Unternehmerin

Anzeige

Glaubt ihr, es gibt bald Bilder von Britney und Sams Hochzeit? Ja, ganz sicher! Ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de