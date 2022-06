Ist es heute etwa so weit? Britney Spears (40) und Sam Asghari (28) mussten zuletzt einen schweren Verlust hinnehmen. Denn die Sängerin hatte eine Fehlgeburt. Das verlobte Paar hatte sich bereits sehr auf seinen gemeinsamen Nachwuchs gefreut. Doch die beiden scheinen in dieser emotionalen Zeit füreinander da zu sein. So scheint es ihnen mittlerweile ganz gut zu gehen. Ende Mai zeigten sie sich zudem total verliebt in Las Vegas. Und jetzt wollen sie ihr Liebesglück wohl besiegeln: Britney und Sam sollen nämlich heute heiraten!

Dass die "Sometimes"-Interpretin schon lange bereit für die Ehe mit Sam ist, machte sie immer wieder im Netz deutlich. So verriet Britney vor Monaten, dass sie ihr Hochzeitskleid bereits anfertigen lasse. Und nun soll es so weit sein. Gegenüber TMZ erklärte ein Insider: Die Turteltauben sollen sich bei einer intimen Zeremonie im kleinen Kreise das Jawort geben – und das schon heute!

Die Quelle offenbarte auch, wer angeblich anwesend sein wird und vor allem, wer aus Britneys Familie nicht eingeladen wurde. Tatsächlich soll der Bruder der Blondine, Bryan, zur Feier kommen dürfen. Britneys Schwester Britney Jamie Lynn Spears (31), ihr Vater Jamie Spears und Mutter Lynne Spears hingegen nicht.

Anzeige

Instagram/samasghari Britney Spears und Sam Asghari sind verlobt

Anzeige

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears an Weihnachten 2021

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de