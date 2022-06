Egal wo – Novalanalove (31) ist einfach immer gut gekleidet! Im April verkündete die Influencerin tolle News: Sie und ihr Mann Pouya erwarten zum allerersten Mal gemeinsamen Nachwuchs. Seitdem nimmt die werdende Mama ihre Fans im Netz auf ihrer Schwangerschaftsreise mit. Regelmäßig zeigt sie ihren wachsenden Babybauch – mittlerweile ist sie im achten Monat. Ihre XXL-Kugel hüllte Farina im Urlaub nun in Streifen!

Momentan genießt die Bloggerin auf Ibiza die Ruhe vor dem Baby-Sturm – Farina ist in ihrer Schwangerschaft mittlerweile im letzten Trimester angekommen. Zwischen viel Sonne, traumhaftem Wasser und gutem Essen findet die werdende Mama immer noch Zeit, um ihren Babybauch in schicke Looks zu packen. Wie sie auf Instagram zeigte, schlüpfte sie für einen entspannten Tag am Strand in einen niedlichen gestreiften Zweiteiler aus Strick. Ihr wachsender Unterleib kam in dem süßen Outfit, das übrigens von Lena Gerckes (34) Brand stammt, wunderbar zur Geltung.

Bis zur Geburt ihrer Tochter dauert es nicht mehr lange. Hat die Beauty Befürchtungen wegen des großen Tages? "Das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, denn man weiß ja gar nicht, wovor man Angst. Die Vorstellung macht mir Angst", erklärte Farina diesbezüglich auf Instagram – sie wolle alles auf sich zukommen lassen.

Instagram / jeezygram Pouya Yari und Farina Opoku

Instagram / novalanalove Novalanalove im Juni 2022

Instagram / novalanalove Novalanalove im Mai 2022

