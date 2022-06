Sie ist die Party-Queen! Dass Heidi Klum (49) ein internationaler Weltstar ist, dürfte niemanden mehr überraschen. Schließlich war das ehemalige Victoria's-Secret-Model seit 2013 fester Bestandteil der Jury von America's Got Talent. Zudem ist sie ein gern gesehener Gast in der erfolgreichen "Tonight Show" von Jimmy Fallon (47). Jetzt war es für die 49-Jährige wieder mal Zeit, Hollywood einen Besuch abzustatten. Auf einer Party präsentierte Heidi ein gewagtes Outfit!

Auf Instagram teilte Heidi ein Video, auf dem man sie fröhlich und ausgelassen zur Musik tanzen sieht. "Wir feiern die talentierte und schöne Doja Cat (26)", lautete die Bildunterschrift des Clips. Besonders das sexy Outfit der Model-Mama sticht dabei ins Auge: Sie trägt ein glitzerndes, silberfarbiges Kleid mit einem Ausschnitt, der tief blicken lässt. Auch an den Seiten hat das Kleid einen raffinierten Schlitz, der Heidis schlanken Körper perfekt in Szene setzt. Silberne High Heels und die gewellten Haare machen den Look perfekt.

Anlass für die Party war eine Auszeichnung des Modemagazins Elle, bei der die Frauen der Musik-Ausgabe geehrt wurden. Preisträgerin des Events war US-Rapperin Doja Cat. Heidi ließ sich auf der Veranstaltung mit den Musikern Ava Max, Normani Kordei und Tyga (32) und den Stars des Abends ablichten.

ActionPress Heidi Klum bei einem Abendessen in West Hollywood, Juni 2022

Getty Images Heidi Klum zu Gast bei Jimmy Fallon 2015

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Ava Max, Doja Cat, Normani und Tyga

