Priyanka Chopra (39) traut sich! Die Schauspielerin und ihr Mann Nick Jonas (29) erleben momentan eine aufregende Zeit. Im Januar verkündeten die beiden nämlich überraschend, dass sie dank einer Leihmutter zum allerersten Mal Nachwuchs bekommen haben. Töchterchen Malti Marie kam jedoch als Frühchen zur Welt und musste über 100 Tage im Krankenhaus bleiben. Nach den Anfangsschwierigkeiten genießen die Eheleute nun ihr Familienglück. Nebenbei wird aber auch schon wieder gearbeitet. Priyanka schmiss sich jetzt für ein Event ordentlich in Schale!

Momentan befindet sich die Hollywood-Beauty im Herzen von Paris. Für die Vorstellung der neuesten Schmuckkollektion der italienischen Luxusmarke Bulgari hüllte sich Priyanka in pure Extravaganz. Vor ihrem Hotel posierte sie in einem schwarzen, eng anliegenden Abendkleid, das von oben bis unten mit weißem geriffeltem Stoff umrandet war. Dazu trug die 39-Jährige ein funkelndes Collier – ihre glänzende Mähne hatte sie hochgesteckt.

Am Abend davor hatte Priyanka eine lange, tief geschnittene Robe gerockt, mit der sie ihr Dekolleté sexy in Szene setzte. Passend dazu entschied sie sich für eine Glitzerkette in Schlangenform. Mit einem matten Lippenstift brachte sie zudem ihren Schmollmund zur Geltung – ihre welligen Haare machten den Look komplett.

Tiziano Da Silva / Bestimage Priyanka Chopra im Juni 2022

Tiziano Da Silva / Bestimage Schauspielerin Priyanka Chopra

Getty Images Priyanka Chopra in Paris im Juni 2022

