Cory Wharton hat endlich allen Grund zur Freude! Bereits im Frühjahr 2020 konnten der Teen Mom-Star und seine Freundin Taylor Selfridge (27) ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Im März verkündete das Paar, dass es erneut Nachwuchs erwartet. Nun ist das kleine Mädchen der Turteltauben endlich da. Ganz sorglos sind die frischgebackenen Zweifacheltern jedoch nicht: Corys neugeborene Tochter ist mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen!

Via Instagram verkündete die TV-Bekanntheit am Freitag, dass er und seine Liebste bereits Anfang Juni Eltern ihrer zweiten gemeinsamen Tochter geworden sind. Neben einer Reihe von Bildern der kleinen Maya Grace Wharton erklärte der 31-Jährige jedoch auch, dass bei ihr ein Herzfehler diagnostiziert wurde. "Maya wurde am Dienstag zum ersten Mal erfolgreich operiert und befindet sich nun im Genesungsprozess", teilte Cory seinen Fans mit und fügte hinzu, dass es seinem Töchterchen den Umständen entsprechend gut gehe.

Auch Taylor richtete einige rührende Worte an ihre Community und machte ihrer kleinen Maya eine niedliche Liebeserklärung in einem Social-Media-Post. "Unser Leben wurde innerhalb von Sekunden auf den Kopf gestellt", erklärte sie und berichtete weiter, dass ihre Tochter bereits im zarten Alter von fünf Tagen operiert wurde.

Instagram / CeR7Z-fv2dX Cory Wharton mit Töchterchen Maya Grace Wharton im Juni 2022

Instagram / taylor.selfridge Cory Wharton und Taylor Selfridge im Januar 2022

Instagram / taylor.selfridge Cory Wharton und Taylor Selfridge, "Teen Moom OG"-Pärchen

