Baby mit Herzfehler: "Teen Mom"-Star Cory kann aufatmen!

Sie können so langsam aufatmen! Vor über einem Jahr ist Cory Wharton (32) zum dritten Mal Vater geworden. Zusammen mit seiner Freundin Taylor Selfridge (29) konnte der Teen Mom-Star seine Tochter Maya auf der Welt willkommen heißen. Doch das Familienglück wurde durch einen angeborenen Herzfehler seiner Kleinen plus OP an ihrem offenen Herzen getrübt. Nun gibt Cory seinen Fans aber ein beruhigendes Gesundheitsupdate seines Töchterchens!

In einem ehrlichen Interview mit Daily Mail spricht der Familienvater offen über die vergangenen Monate mit seinem kranken Baby. "Es war für alle eine große Belastung, für alle Kinder. Ich glaube, alle sind sich einig, dass wir froh sind, diese Erfahrung hinter uns zu lassen", erzählt der 32-Jährige und gibt erfreulich preis: "Wir haben noch eine weitere Operation am offenen Herzen, die sie in etwa zwei bis drei Jahren braucht und dann sollte es keine weiteren OPs mehr geben."

Die ganze Familie sei einfach froh, dieses schicksalhafte Kapitel hinter sich zu lassen. Doch wie hat sich diese harte Zeit auf Cory und Taylors Beziehung ausgewirkt? "Niemand sonst weiß, was wir durchgemacht haben [...]. Dadurch habe ich sie noch mehr geliebt, und ich glaube, sie könnte das Gleiche von mir behaupten. Wir haben einfach alles beiseite geschoben und dafür gesorgt, dass Maya an erster Stelle steht", verrät der Reality-TV-Star.

Cory Wharton im November 2021

Cory Wharton mit Töchterchen Maya Grace Wharton im Juni 2022

Cory Wharton (r.) und Taylor Selfridge im Januar 2022

