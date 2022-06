Cory Wharton teilt seine Emotionen mit seinen Fans. Eigentlich haben der Teen Mom-Star und seine Partnerin Taylor Selfridge (27) allen Grund zur Freude: Ihr zweites gemeinsames Kind ist endlich auf der Welt! Kerngesund ist die kleine Maya Grace Wharton jedoch leider nicht – wegen ihres Herzfehlers musste der Wonneproppen bereits wenige Tage nach der Geburt notoperiert werden. Im Netz kämpfte Cory nun mit seinen Tränen.

Am Freitag verkündete Cory via Instagram die Geburt seiner Tochter in einer Reihe von niedlichen Bildern. Auch in seiner Story meldete er sich daraufhin noch einmal mit rührenden Worten bei seiner Fangemeinde – und wurde dabei richtig emotional. "Da ist sie", schwärmte der 31-Jährige in einem niedlichen Clip und versuchte dabei sichtlich, seine Tränen zurückzuhalten. Nach einem Bäuerchen der Kleinen schwangen die Emotionen von Cory und seiner Taylor jedoch schnell in fröhliches Gelächter um.

Dabei verkündete Cory auch, dass sich Maya gut von den Strapazen ihrer Operation erholt habe. "Der Doktor kam heute mit guten Nachrichten zu uns. Sie wird wahrscheinlich schon eher mit uns nach Hause kommen können als zuvor erwartet", freute er sich auf Social Media.

Cory Wharton im November 2021

Cory Wharton mit Töchterchen Maya Grace Wharton im Juni 2022

Cory Wharton und Taylor Selfridge

