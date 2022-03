Die Familie wächst und wächst! Im Frühjahr 2020 hatten Teen Mom-Star Cory Wharton und seine Freundin Taylor Selfridge (27) stolz verkündet, dass ihr erster gemeinsamer Nachwuchs das Licht der Welt erblickt hat. Damit durfte sich Corys Tochter aus der Beziehung mit Cheyenne Floyd über eine kleine Halbschwester freuen. Knapp zwei Jahre später bekommen die Mädels jetzt Unterstützung in ihrer Rasselbande: Taylor ist wieder schwanger – und ihr Babybauch ist sogar schon gut sichtbar.

"Im Juni werden wir unsere kleine Erdnuss auf der Welt begrüßen", schrieb die Blondine auf ihrem Instagram-Profil zu einer Fotoreihe. Auf den Bildern posiert das Paar mal mit den beiden Kindern zusammen, mal ganz verliebt zu zweit. "Ich wusste schon mein ganzes Leben lang, dass ich dazu bestimmt bin, eine Mutter zu sein. Ich liebe meine Babys mehr als alles andere", schwärmte die 27-Jährige weiter. In dem engen cremefarbenen Kleid, das sie auf den Bildern trägt, zeichnet sich der runde Bauch der Social-Media-Bekanntheit besonders gut ab – und auch ihr Liebster streichelte zum Spaß sein kleines Bäuchlein. Offenbar fiebert Cory in der Schwangerschaft voll mit seiner Partnerin mit.

Kein Wunder, dass Taylor in ihrem Post auch ein paar süße Worte an den Vater ihrer Kids richtete. "Jeder weiß es, aber ich weiß es am besten: Du bist der tollste Vater überhaupt. Wenn du bei unseren Mädchen bist, zauberst du mir immer ein Lächeln aufs Gesicht", schrieb sie und fügte hinzu: "Cory, ich liebe dich."

