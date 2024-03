Nach Untreue: Taylor vertraut "Teen Mom"-Cory Wharton nicht

Im Jahr 2017 lernten sich Cory Wharton (33) und Taylor Selfridge (29) bei der US-amerikanischen Version von Ex on the Beach kennen. Zwischen ihnen funkte es scheinbar sofort. Denn heute, sieben Jahre später, sind sie stolze Eltern ihrer zwei gemeinsamen Töchter Mila und Maya. Trotz des Familienglücks scheint es in ihrer Beziehung ziemlich zu kriseln. In der aktuellen Folge von Teen Mom spricht das Paar offen über seine Vertrauensprobleme mit einer Beziehungsexpertin. "Taylor vertraut mir nicht, weil ich sie vor fünf Jahren betrogen habe", gesteht Cory zum ersten Mal öffentlich. "Ich bereue es jeden Tag. Ich muss mein Bestes tun, um dieses Vertrauen zwischen mir und Taylor wieder aufzubauen, denn im Moment zieht es uns runter wie ein Anker", macht der 33-Jährige deutlich.

Auch Taylor öffnet sich gegenüber der Expertin. "Was das Vertrauen angeht, will Cory nur, dass ich darüber hinwegkomme, weil es so lange her ist", klagt sie. "Ja, es ist fünf Jahre her, aber ich bin noch nicht darüber hinweg und ich habe das Gefühl, dass wir das noch nicht verarbeitet haben", stellt die TV-Persönlichkeit fest. "Ich hege auf jeden Fall immer noch einen Groll gegen ihn", gesteht sie sich ein. Die junge Mutter könne den Seitensprung einfach nicht so leicht vergessen, erklärt sie. "Das ist das Problem. Ich werde immer denken, dass da etwas sein könnte. Es ist schwer, wenn jemand dein Vertrauen auf diese Weise bricht", betont die 29-Jährige.

Nicht nur als Paar erleben die beiden momentan eine schwere Zeit. Auch als Eltern hatten sie es in der Vergangenheit nicht immer leicht. Ihre jüngste Tochter Maya kam im Jahr 2022 mit einem Herzfehler zur Welt. Die Kleine musste nach der Geburt direkt notoperiert werden. "Wir hatten einige dunkle Tage", berichtete der "Teen Mom"-Star damals auf Instagram. Seiner kleinen Tochter gehe es glücklicherweise jedoch wieder besser. "Es gibt noch eine weitere Operation am offenen Herzen, die sie in etwa zwei bis drei Jahren braucht und dann sollte es keine weiteren OPs mehr geben", erklärte er im Interview mit Daily Mail.

Anzeige Anzeige

Instagram / taylor.selfridge Taylor Selfridge mit ihren Töchtern Mila und Maya

Anzeige Anzeige

Instagram / corywharton_ig Cory Wharton mit seiner Tochter Maya

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Cory und Taylor fünf Jahre nach dem Seitensprung noch Vertrauensprobleme haben? Ja! So was vergisst man nicht so schnell. Ich finde, sie sollten nach vorne schauen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de