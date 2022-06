Wie schlägt sich Queen Elizabeth II. (96) ohne ihren Mann? Vor rund einem Jahr musste die britische Königin einen schweren Verlust verarbeiten: Prinz Philip (✝99) ist kurz nach einem zwischenzeitlichen Krankenhausaufenthalt verstorben. Dass sie ihren Gatten schmerzlich vermisst, bringt die Monarchin immer wieder öffentlich zum Ausdruck – sie zollte ihm schon mehr als einmal Tribut. Heute dürfte ein besonders schwerer Tag für die Queen und Philips Angehörige sein – er hätte Geburtstag gehabt. Aber wie geht es seiner Witwe aktuell überhaupt?

Der Gesundheitszustand der 96-Jährigen hat zuletzt häufiger für Beunruhigung bei den royalen Fans gesorgt. Nachdem sie sich nach Philips Tod im April 2021 noch tapfer gegeben und nach außen hin stark gezeigt hatte, machte die Queen in den vergangenen Monaten eher einen geschwächten Eindruck. Mehrfach hatte sie öffentliche Events absagen müssen und gab viele Aufgaben an ihren Sohn Prinz Charles (73) und Enkelsohn Prinz William (39) ab. Zudem war das britische Staatsoberhaupt immer wieder auf Gehhilfen angewiesen – zeitweise habe sie sogar auf einen Rollstuhl zurückgegriffen. Bei einer Veranstaltung vor wenigen Wochen ließ sie sich außerdem in einem Golfauto herumkutschieren.

Am vergangenen Wochenende gab es in London eine mehrtägige Feier, in der das 70-jährige Thronjubiläum der Queen gefeiert wurde. Dort erinnerte sie bei einem Auftritt zwar rührend mit einer schwarzen Trauernadel an den verstorbenen Philip – sorgte aber sonst auch für große Besorgnis. Bei mehreren Festlichkeiten – unter anderem beim Dankesgottesdienst – war die Frau der Stunde gar nicht vor Ort anwesend. Offenbar musste sich Elizabeth II. schonen. Royal-Experten mutmaßten zuletzt immer wieder, dass die Königin in den kommenden Monaten noch weitere Aufgaben an jüngere Mitglieder abgeben wird.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Die Queen in ihrem Golfcart bei der Chelsea Flower Show 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., britisches Staatsoberhaupt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de