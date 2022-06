Queen Elizabeth II. (96) versetzt ihre Fans erneut in Sorge! 70 Jahre sitzt die Monarchin bereits auf dem britischen Thron – und das muss gefeiert werden. Aus diesem Grund findet momentan ein großes Jubiläumsfest in London statt, bei welchem das Staatsoberhaupt für seine Dienste geehrt werden soll. Aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen musste sie bereits den Gottesdienst in der St. Pauls Cathedral absagen. Nun musste die Queen eine weitere Jubiläumsveranstaltung absagen!

Nachdem Queen Elizabeth II. erst heute ihren eigenen Dankgottesdienst verpasst hatte, kam es nun zu einer weiteren Hiobsbotschaft. Wie der Buckingham-Palast in einer Pressemitteilung verlauten ließ, wird die Königin auch an dem morgigen Pferderennen nicht teilnehmen. Ihre Reise zum "Epsom Derby" sagt die 96-Jährige aufgrund von Mobilitätsproblemen ab. Weiter heißt es, dass sie das große Sportereignis im Fernsehen von Schloss Windsor aus verfolgen wird.

Bereits in den vergangenen Wochen musste die Königin einige wichtige königliche Veranstaltungen absagen und viele Pflichten abgeben. So hat Prinz Charles (73) seine Mutter in diesem Jahr das erste Mal bei der Parlamentseröffnung vertreten. "Es ist an der Zeit, dass Charles beweist, dass er wirklich in der Lage ist, das Vermächtnis der Königin fortzuführen", erklärte ein royaler Experte daraufhin gegenüber The Sun.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2022

Getty Images Die Queen in ihrem Golfcart bei der Chelsea Flower Show 2022

Getty Images Die Queen im April 2022

