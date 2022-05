Die Temptation Island-Girls sind endlich aufgetaut! In den ersten Folgen des TV-Fremdgeh-Experiments wurde bereits ordentlich gefeiert und geflirtet – allerdings meistens in der Villa der vergebenen Männer. Sogar geknutscht wurde dort schon. Die Mädels hatten sich hingegen bis zuletzt noch zurückgehalten und weniger feuchtfröhliche Abende mit den Verführern verbracht. Nach pikanten Bildern ihrer Partner hat sich das aber geändert und auch die Frauen ließen es krachen. Promiflash verrieten die vier: War das eine Racheaktion oder hatten sie einfach nur Spaß?

"Wir Mädels wollten auch einfach mal Spaß haben und haben den Ausflug mit dem Boot auch echt genossen", erinnerte sich Gloria im Promiflash-Interview an ein besonders wildes Date mit den Verführern zurück. Jessi fügte hinzu, dass sie nicht habe zulassen wollen, irgendetwas zu verpassen. "Ich wollte mich auch irgendwann an die 'Temptation Island'-Zeit zurückerinnern und sagen können, dass es eine geile Zeit war, anstatt zwei Wochen rumzuheulen", schilderte sie. Allerdings mussten beide zugeben: Ganz habe sie der Rachegedanke nicht losgelassen. "Ein netter Nebeneffekt war das 'Spiegelvorhalten' natürlich", gab Gloria preis. Abdus Freundin habe ihm etwas beweisen wollen: Er habe sehen sollen, dass Jessi auch mit anderen Männern Spaß haben kann.

Aber hatten die Frauen nach der Feierei ein schlechtes Gewissen? Michelle erzählte Promiflash, dass für solche Gedanken gar kein Platz gewesen sei. "Ich habe mir nicht so viele Gedanken darum gemacht, ob ich etwas falsch mache. Ich wusste für mich, was richtig und was falsch ist", hielt sie fest. Auch Elli sei sich keiner Schuld bewusst gewesen. "Ich habe mir keine Sorgen gemacht, dass das schlimme Bilder auf dem Boot werden – wir haben nur Party gemacht und Spaß gehabt und das stand uns Mädels auch zu", fand sie.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

