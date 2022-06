Thore Schölermann (37) spricht offen über seine neue Rolle als Papa! Im vergangenen Dezember hat sich das Leben des TV-Moderators für immer verändert: Er und seine Frau Jana Julie Schölermann (35) sind zum ersten Mal Eltern geworden – die kleine Ilvi gehört jetzt zu ihrer Familie. Jetzt, wo der The Voice of Germany-Moderator schon ein halbes Jahr Erfahrungen gesammelt hat, verrät er im Promiflash-Interview: Hat Thore sich das Vatersein so vorgestellt?

"Vieles ist anders, aber alles ist noch schöner und macht auf einmal Sinn – das sage ich immer wieder", begann der 37-Jährige. "Das kann man schlecht nachvollziehen, wenn man noch keine Kinder hat. Als ich das vorher bei Freunden beobachtet habe, wie das ist, ein Kind zu haben, habe ich dieses Wunder nicht so ganz verstanden. Jetzt, wo ich selber Papa bin, ist dieses Gefühl unfassbar!", betonte Thore gegenüber Promiflash. "Die Liebe, dieses Verzaubern durch ein Lachen von Ilvi – das ist ganz toll. Und vor allem, was mich so glücklich macht: Was für eine tolle Mama Jana ist!", jubelte der stolze Papa.

Weiter schwärmte Thore von seiner Frau: "Die macht sich so viele Gedanken, aber sie macht das ganz toll und hält mir auch den Rücken frei, weil ich ja trotzdem unterwegs bin." Er versuche zwar, die Arbeit aktuell etwas runterzufahren, aber Jana sei dennoch die meiste Zeit mit dem Baby zu Hause. "Sie kümmert sich um alles und ruft mich noch an und fragt, ob ich irgendetwas brauche, geht mit der Kleinen schon ins Tonstudio, die kriegt das alles echt hin – plus Hund noch zu Hause!", beteuerte der TV-Star beeindruckt. Er sei unglaublich stolz auf Jana.

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann mit ihrem Nachwuchs

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann mit ihrem Baby und Hund Rudi

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann mit Töchterchen Ilvi und ihrem Hund

