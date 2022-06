Britney Spears (40) kann auf volle Unterstützung bauen. Die Sängerin heiratete am Donnerstag in einer romantischen Zeremonie ihren langjährigen Partner Sam Asghari (28). Doch dieser schöne Tag wurde von einem schockierenden Ereignis überschattet: Ihr Ex Jason Allen Alexander verschaffte sich unerlaubterweise Zugang zu dem Gelände und wollte die Hochzeit stürmen. Er konnte zum Glück davon abgehalten werden und wird nun mit rechtlichen Konsequenzen konfrontiert: Jetzt äußerte sich Britneys Anwalt zu dem Vorfall!

Mathew Rosengart stand auch in dem jahrelangen Vormundschaftsprozess gegen den Vater der "Toxic"-Interpretin an ihrer Seite. Gegenüber People betonte er nun: "Ich freue mich darauf, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass Alexander aggressiv strafrechtlich verfolgt und hoffentlich verurteilt wird, was definitiv passieren sollte." Zusätzlich bedankte er sich noch bei den Polizisten und Sicherheitskräften, die das Ruder noch einmal herumreißen konnten.

Dass es überhaupt so weit kommen konnte, macht Mathew jedoch rasend. "Dies war eine ungeheuerliche Sicherheitsverletzung, über die ich sehr wütend bin, aber zum Glück ist Britney in Sicherheit und sie war eine atemberaubende und glückliche Braut", zeigte er sich jedoch froh.

MEGA / Franklin PD Polizeifoto von Jason Allen Alexander

Getty Images Britney Spears' Anwalt Mathew Rosengart

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

