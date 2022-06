Bei Temptation Island stellen zurzeit vier Pärchen ihre Liebe auf die Probe. Für eine Kandidatin war die Reise jetzt allerdings frühzeitig beendet. Als die Mädels am Lagerfeuer neue pikante Aufnahmen ihrer Freunde zu sehen bekamen, musste Michelle mitansehen und hören, wie ihr Freund Marc-Robin Verführerin Laura küsste und mit ihr sogar nackt duschen ging. Daraufhin war für Michelle das Experiment gescheitert und sie brach die Show freiwillig ab.

Ihre Mitstreiterinnen zeigten sich geschockt über das unerwartete Verhalten von Marc-Robin. Im Promiflash-Interview machten Elli, Gloria und Jessi ihr Mitgefühl deutlich. Gloria fasste die emotionale Erfahrung am Lagerfeuer zusammen: "Es war so unglaublich schlimm zu sehen, wie Michelle leidet und Marc-Robin ihr hinterrücks und listig ein Messer in den Rücken gerammt hat. Sie war immer loyal und hat ihn noch verteidigt. Und er bringt so was!" Elli betonte, dass es besonders bei Marc-Robin am unerwartetsten kam und sie niemals geglaubt hätte, dass er seine Freundin so hintergehen würde: "Wir hätten mit allem gerechnet, aber nicht, dass Marc-Robin so etwas abzieht und Michelle damit einmal durch den Dreck zieht. Wir waren alle fassungslos, emotional und schockiert!"

Michelles Abbruch schockierte die anderen drei Mädels zwar sehr, aber sie konnten ihre Entscheidung mehr als nachvollziehen und erklärten das Experiment für gescheitert. Elli musste sogar mit ihrer Freundin Michelle mitweinen. "Ich wäre an ihrer Stelle auch gegangen und konnte sie supergut verstehen – für sie war der Punkt erreicht, das Fass ist übergelaufen, es hat gereicht." Auch Jessi hätte in dieser Situation genauso reagiert und das Experiment abgebrochen: "Ich hätte ihm keine einzige weitere Minute in dieser Villa gegönnt!" Sie hätte sein betrügerisches Verhalten allerdings gerne noch weiter entlarvt. "Ich hätte tatsächlich gerne gesehen, wie er sich sonst noch weiter zum Affen gemacht hätte", gibt sie zu.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

Instagram / miseli_kmy Michelle Kmy 2021

RTL Michelle Kmy und Jessi Accit, Kandidatinnen bei "Temptation Island"

RTL Elli Loretta, "Temptation Island" 2022

