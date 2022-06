Ingo (31) lässt es vor seinem großen Tag richtig krachen! Der einstige Schwiegertochter gesucht-Kandidat ist seit vier Jahren mit seiner Freundin Annika zusammen. Vor einigen Monaten plauderte das Pärchen aus, dass es schon bald den nächsten Schritt gehen will: Die beiden möchten gemeinsam vor den Traualtar treten. Bevor die Turteltauben den Bund der Ehe eingehen, will es die TV-Bekanntheit nun jedoch noch mal richtig wissen: An seinem Junggesellenabschied feiert Ingo, was das Zeug hält!

Heute fand die Bachelorparty von Ingo statt, für die sich seine Freunde offenbar so einiges einfallen lassen hatten. Denn neben der Schampusdusche im Pool ging es für die Partymeute auch in einem Partybus in Richtung Stripclub. Das hat sich vor allem Eric Sindermann (33) einfallen lassen, der auch als Trauzeuge des Brautpaares fungiert. Unter den feierwütigen Gästen waren auch der Temptation Island-Kandidat Credo La Marca und der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Frank Winter (51) mit von der Partie.

Ingos Hochzeit selbst soll nur im kleinen Kreis stattfinden – auch seinen Fans will der 31-Jährige deshalb erst im Nachhinein von der Trauung erzählen. Im Promiflash-Interview erklärte Ende März, wie sehr sich die zukünftigen Eheleute bereits auf ihre Traumhochzeit freuen: "Es wird auf jeden Fall ein schöner Tag für uns beide werden. Die Gästeliste ist schon fertig. Alle Leute kommen, die wir da haben wollen, und das passt auf jeden Fall."

Anzeige

ActionPress/ Wehnert, Matthias Die "Schwiegertochter gesucht"-Stars Annika und Ingo bei Dr.Sindsens Releaseparty

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Junggesellenabschied von "Schwiegertochter gesucht"-Ingo

Anzeige

Instagram / ingonator_official Annika und Ingo, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de