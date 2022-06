Im Mai vergangenen Jahres bestätigten Adele Adkins (34) und Rich Paul (40) endlich ihr Liebesglück. Erst vor wenigen Wochen verriet die "Hello"-Interpretin, dass sie und ihr Freund jetzt sogar zusammen gezogen sind. Der Sportagent hat bereits Kinder aus einer früheren Beziehung und auch Adele bringt einen Sohn aus ihrer Ehe mit Simon Konecki (48) mit. Doch jetzt äußert sich Rich, wie er zu der weiteren Kinderplanung steht!

Rich ist schon im jungen Alter das erste Mal Vater geworden und seine älteste Tochter studiert bereits. So sehr er das Vatersein zu lieben scheint, erinnert er sich auch an die schwierigen Zeiten zurück. "Als junger Vater, der ein Geschäft aufgebaut hat, war es ziemlich hart", sagte er gegenüber E! News. Da er sich nun bereits sein Unternehmen aufgebaut hat und daher beruflich nicht mehr so viel unterwegs ist wie früher, betonte er, dass er sich weitere Kinder sehr gut vorstellen könnte.

"Aber jetzt als älterer Vater, wenn ich mehr Kinder haben sollte, freue ich mich darauf, ein anderer Vater zu sein, ein geduldiger Vater", verriet er und scheint weiteren Nachwuchs also nicht auszuschließen.

Instagram / adele Rich Paul und Adele

Getty Images Rich Paul bei einer Tagung in L.A. im Oktober 2019

Getty Images Rich Paul im Februar 2019 in Los Angeles

