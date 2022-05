Rich Paul (40) und Adele (34) wagen einen großen Schritt in ihrer Beziehung! Im vergangenen Jahr hatte es erstmals Gerüchte gegeben, dass der Agent und die Musikerin das neue Promipärchen seien. Mehrfach wurden die zwei gemeinsam gesichtet, bis sie ihre Romanze im Herbst dann quasi bestätigten. Seitdem läuft es offenbar bestens bei den Turteltauben – wie Adele nun nämlich verriet, sind die zwei auch schon zusammengezogen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die "Easy on me"-Interpretin am Mittwoch mehrere Bilder mit ihrem Partner. Das erste Foto zeigt das Pärchen vor einem prächtigen Haus – stolz halten die beiden ihre Schlüssel in die Kamera und machen damit klar: Sie haben sich ihr Liebesnest eingerichtet! Zu den Aufnahmen mit ihrem Schatz schrieb die Mutter eines Sohnes: "Die Zeit rennt..."

Die Fans des Duos dürften von diesen Neuigkeiten mehr als begeistert sein. Immerhin hatte es erst vor kurzem noch Gerüchte über eine mögliche Liebeskrise des Duos gegeben, nachdem der Sportmanager den Geburtstag seiner Freundin nicht mit ihr verbracht hatte. Doch Adele und Rich trotzten den Spekulationen mit einem romantischen Urlaub.

Getty Images Adele, Sängerin

Getty Images Rich Paul bei einer Tagung in L.A. im Oktober 2019

Getty Images Adele und Rich Paul bei einem Basketballspiel, Oktober 2021

