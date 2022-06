Wie geht es Dominik Stuckmann (30) mit seinem gestiegenen Bekanntheitsgrad? Anfang des Jahres wurde aus dem blonden IT-Spezialisten ein deutschlandweit bekanntes TV-Gesicht – dank seiner Rolle als Bachelor. Mittlerweile folgen dem Frankfurter 170.000 Menschen auf Instagram und auch auf der Straße wird der einstige Junggeselle ständig erkannt. In seinem Podcast mit Partnerin Anna Rossow (33) plauderte er nun darüber, wie sich das Leben in der Öffentlichkeit so anfühlt!

In der aktuellen Folge ihres Podimo-Podcasts "Heiliger Bimbam! – Anna und Dominik packen aus" erklärte Dominik, dass er gut mit seinem neuen Promistatus klarkomme: "Für mich ist es meistens eine schöne Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin. Ich war auch vorher glücklich in meinem Leben, aber ich bin ein Mensch, der bereit ist für neue Abenteuer, bereit ist, aus seiner Komfortzone herauszutreten. Es ist nicht so, als würde mich es nerven, erkannt zu werden", erklärte der 30-Jährige entspannt.

Dominik ist sehr dankbar für die Möglichkeiten und Chancen, die ihm sein Bekanntheitsgrad ermöglichen. Zuletzt stand der Blondschopf nämlich noch fürs RTL Turmspringen auf dem Brett. Auf genau solche Projekte hat er auch weiterhin richtig Bock: "Ich habe Blut geleckt und bin gespannt, was noch kommt. Das Leben hat sich geändert, aber zum Positiven", schloss er ab.

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

Instagram / dominik.stuckmann Anna Rossow und Dominik Stuckmann

Instagram / anna_rossow_ Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei "Der Bachelor"

