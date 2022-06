Für Dominik Stuckmann (30) gab es rückblickend nur Anna Rossow (33). Der diesjährige Bachelor verteilte seiner jetzigen Freundin Anna die letzte Rose. Noch in der finalen Folge gestand Dominik jedoch, dass er für beide seiner Finalistinnen Gefühle hatte. Dies scheint hingegen keinen Einfluss auf die aktuelle Beziehung mit Anna gehabt zu haben. So zog die Hamburgerin kurz darauf zu ihm nach Frankfurt. Rückblickend habe Dominik jetzt nur noch Erinnerungen an seine intimen Momente mit Anna.

In dem Podcast "Heiliger Bimbam! Anna und Dominik packen aus" sprachen die zwei über die Ereignisse hinter den Kulissen. Dabei gestand der Unternehmer seiner Freundin: "Ich kann mich eigentlich nur an deine Küsse erinnern." Dabei hatte Dominik mit gleich drei weiteren Kandidatinnen geknutscht. Darunter Emily von Strasser (23), Nele Wüstenberg (28) und die Zweitplatzierte Jana-Maria Herz (30). Diese Tatsache scheint Anna zu imponieren. "Ok, das ist auch schön", entgegnete sie freudig.

Ihren Freund so vertraut mit anderen Frauen zu sehen, hatte Anna bereits während der Ausstrahlung belastet. In einem exklusiven Interview mit Promiflash verriet sie: "Es ist natürlich nicht immer leicht, diese Bilder zu sehen und auch zu spüren, dass er auch mit anderen Frauen eine Verbindung hatte." Jedoch haben ihr viele offenen Gespräche mit Dominik geholfen, damit umzugehen.

Instagram / anna_rossow_ Ex-Bachelor Dominik Stuckmann mit seiner Anna Rossow

Der Bachelor, RTL Jana-Maria Herz und Dominik Stuckmann in der achten Bachelor-Folge

Der Bachelor, RTL Jana-Maria Herz, Anna Rossow und Dominik Stuckmann beim Bachelor-Wiedersehen

