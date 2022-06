Scott Disick (39) bleibt wohl nicht lange allein! Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Liaison des Unternehmers mit dem Model Rebecca Donaldson Geschichte ist. Die Brünette hat sich von Scott getrennt, weil sie annahm, dass er auch viele Jahre später noch nicht über Kourtney Kardashian (43) hinweg sei. Nach dem Beziehungs-Aus fackelt der US-Amerikaner aber offenbar nicht lange – und ist schon wieder auf der Suche nach einer neuen Flamme. Scott wurde sehr vertraut mit einer Lady erwischt.

The Sun liegen Fotos vor, auf denen der 39-Jährige Hand in Hand mit einer Blondine zu sehen ist. Scott hat sein Gesicht zwar unter einer roten Cappy versteckt – trotzdem ist gut zu erkennen, dass er es ist, der so intim mit der jungen Begleiterin durch die Straßen von Los Angeles spaziert. Das Duo hatte offenbar ein Date und stieg zusammen in ein Taxi ein. Scott ließ es sich nicht nehmen, der unbekannten Dame beim Einsteigen behilflich zu sein und grapschte ihr dabei ungeniert an den Po.

Aber hat der dreifache Vater jetzt wirklich aufgegeben, an seine Ex zu denken und kann sich voll und ganz auf etwas Neues einlassen? Gegenüber Us Weekly betonte ein Insider, dass Scott die Beziehung von Kourtney und Travis Barker (46) nicht akzeptieren kann. "Er wird sie immer lieben – es fällt ihm nur schwer, die Tatsache zu akzeptieren, dass sie verheiratet ist", betonte die Quelle.

Getty Images Scott Disick und Rebecca Donaldson bei der Premiere von "The Kardashians"

Getty Images Scott Disick, TV-Bekanntheit

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian in Los Angeles, 2015

