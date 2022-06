Scott Disick (39) hat offenbar kein Glück in der Liebe. Nach der Trennung von Kourtney Kardashian (43) hat der Unternehmer erfolglos versucht, die Frau fürs Leben zu finden. Zuletzt präsentierte er sich immer wieder mit Model Rebecca Donaldson in der Öffentlichkeit – unter anderem stolzierte das Duo auch bei der Premiere von The Kardashians verliebt über den Red Carpet. Doch offenbar ist auch Rebecca nicht die Richtige für Scott. Ein Insider verriet jetzt: Die beiden haben sich getrennt.

"Die beiden sind durch miteinander – Rebecca hat es beendet", berichtete eine anonyme Quelle gegenüber HollywoodLife. Wann genau die zwei sich getrennt haben, wusste der Informant offenbar nicht, er betonte aber immerhin, dass kein böses Blut zwischen dem 39-Jährigen und seiner Ex fließen soll. "Es waren keine heftigen Gefühle im Spiel, es gab auch kein Drama und es hat nicht böse geendet", berichtete der Insider.

Aber warum ist die Beziehung der beiden gescheitert? Offenbar hat es etwas damit zu tun, dass Scott auch viele Jahre später nicht über das Liebes-Aus mit Kourtney hinwegkommt. "Rebecca hat Scott gesagt, dass er niemals fähig sein wird, eine ernsthafte Beziehung zu führen, bis er über Kourtney hinweg ist", führte die Quelle aus. Rebecca habe nicht in dieser Art von Beziehung gefangen sein wollen. Scott habe Verständnis gezeigt und sich für ihre Ehrlichkeit bedankt.

Getty Images Reality-TV-Bekanntheit Scott Disick

Getty Images Scott Disick und Rebecca Donaldson im April 2022

Instagram / iamrebeccad Rebecca Donaldson, Model

