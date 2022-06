Will sie wieder zurück? Hinter Julia Holz liegen turbulente Monate. Anfang 2021 teilte sie mit ihren Followern ihre Krebsdiagnose. Im Anschluss begann der Kampf gegen die Krankheit mit mehreren Operationen und Chemotherapien. Außerdem trennte sie sich im Dezember von ihrem Langzeitfreund Iwan. Doch für die Influencerin sollte sich alles zum Guten wenden: Inzwischen gilt sie als krebsfrei und ist mit ihrem Ex wieder glücklich vereint. Ihre neue Heimat Deutschland hat ebenfalls dazu beigetragen – fühlt sie sich hier wieder wohl?

Gemeinsam mit Iwan wohnte Julia nämlich auf Mallorca. Promiflash hat sie jetzt verraten, was ihr am meisten fehlt, seitdem sie wieder in Deutschland wohnt. "Das meiste, was ich an Spanien vermisse, ist das schöne Wetter", gestand Julia. Glücklich ist die Beauty hier trotzdem: "Aber ich muss auch sagen, da, wo wir jetzt wohnen, ist so ein Dreieck von Holland, Belgien und Köln. Das liebe ich gerade. Eine Insel ist nun mal eine Insel und jetzt kann ich mich ein bisschen ausbreiten."

Zurück nach Malle wolle das frisch verlobte Pärchen vorerst nicht. "Mein Herz hängt immer noch an Mallorca. Man soll niemals nie sagen", plaudert Julia weiter über ihre Zukunftspläne. Ein Trip in ihre alte Heimat sei demnächst trotzdem noch nicht geplant. "Mein zukünftiger Mann, der Iwan, hat noch ein Restaurant auf Mallorca. Das heißt, uns wird zukünftig noch ein bisschen was mit der Insel verbinden", fügt sie noch hinzu.

Instagram / mrs.julezz Julia Holz mit ihrem Partner Iwan im Januar 2022

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Influencerin

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Influencerin

