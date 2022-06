Sie hat sich ihre absolute Märchenhochzeit erfüllt! 2021 verlobten sich Britney Spears (40) und ihr langjähriger Partner Sam Asghari (28). Am Donnerstag war es dann endlich so weit – die beiden gaben sich vor etlichen Stars und Freunden in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Und nun meldet sich auch endlich die frischgebackene Ehefrau bei ihren Fans zu Wort: Britney ist total überwältigt von ihrer eigenen Hochzeit!

Auf ihrer Instagram-Seite gibt die 40-Jährige einen Einblick in ihren wohl schönsten Tag im Leben. Zu einer Reihe von Fotos drückt Brit ihre Dankbarkeit für diesen besonderen Tag aus. "Es war der spektakulärste Tag! Ich war den ganzen Morgen so nervös, aber dann um 14 Uhr hat es mich wirklich getroffen – wir werden heiraten", schreibt die Sängerin überglücklich und fügt hinzu: "Die Zeremonie war ein Traum und die Party war noch besser. So viele unglaubliche Menschen kamen zu unserer Hochzeit und ich stehe immer noch unter Schock!"

Denn neben Stars wie Schauspielerin Drew Barrymore (47), Selena Gomez (29) und Paris Hilton (41) tummelte sich auch Musiklegende Madonna (63) unter den Gästen. Und mit ihr zelebrierte Brit besonders: Die beiden wiederholten nämlich ihren legendären Kuss der MTV VMAs von 2003. Auf Bildern ist zu sehen, wie die beiden nach der Trauung miteinander herumknutschen.

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari im Mai 2022 in Mexiko

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

APEX / MEGA Carter Reum und Paris Hilton auf dem Weg zu Britney Spears' Hochzeit

