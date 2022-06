Hanna Sökeland sucht im Rahmen der zweiten Staffel von Princess Charming nach der großen Liebe! Die Projektleiterin aus Hannover hat auf der griechischen Insel Rhodos die Qual der Wahl: Insgesamt darf die leidenschaftliche Motorradfahrerin bei romantischen Einzel- und aufregenden Gruppendates nämlich 19 attraktive Singles kennenlernen. Aber auf was legt die Princess bei einer potenziellen Partnerin eigentlich Wert? Im Promiflash-Interview beschrieb Hanna jetzt ihre Traumfrau!

"Mir ist wichtig, dass die Frau humorvoll ist", betonte Hanna gegenüber Promiflash und hob hervor: "In einer Beziehung ist mir Aufmerksamkeit sehr wichtig, dass die Person mir Aufmerksamkeit schenkt und ich ihr auch Aufmerksamkeit gebe." Außerdem lege die TV-Junggesellin großen Wert darauf, dass ihre Partnerin offen, ehrlich und sehr direkt ist. Zudem müsse einfach der Vibe stimmen, denn die Princess erklärte: "Ich gehe auch viel nach meinem Bauchgefühl."

Und was ist für Hanna ein absolutes No-Go beim Dating? "Wenn ich merke, dass der Mensch überhaupt nicht interessiert an mir ist, dann wirkt der Mensch für mich auch nicht mehr so interessant", schilderte die 28-Jährige.

Hanna, die neue "Princess Charming"

TV-Junggesellin Hanna

Hanna, neues Gesicht der zweiten "Princess Charming"-Staffel

