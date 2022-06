Wincent Weiss (29) setzt den Liebesspekulationen ein Ende! Der Musiker hatte sich in der Vergangenheit oftmals darüber beklagt, wie schwer es für ihn sei, die richtige Frau zu finden. Und das, obwohl ihm auf der Bühne viele Frauen zukreischen und ihn sofort daten würden. In den vergangenen Monaten kamen immer öfter Gerüchte über den Beziehungsstatus des einstigen Deutschland sucht den Superstar-Teilnehmers auf. Ist er vergeben oder single? Nun ließ Wincent die Liebesbombe platzen!

Wie Gala berichtete, schaffte der 29-Jährige auf einem Konzert endlich Klarheit: Sorry, Ladys – der gut aussehende "Feuerwerk"-Interpret ist offenbar in festen Händen. "Ich lass jetzt mal die Katze aus dem Sack. Ich bin vergeben, ich habe eine Freundin", machte der The Voice Kids-Coach auf der Bühne publik. Daraufhin rasteten die Zuschauer aus und freuten sich für Wincent. Wer die Glückliche an seiner Seite ist, wollte er aber erst mal noch nicht verraten.

Im Februar befeuerte Wincent im Netz die Liebesspekulationen mit einem Foto. Auf Instagram zeigte sich der Sänger schmusend mit einer unbekannten Frau. Wenig später gab er aber diesbezüglich Entwarnung. Bei dem Schnappschuss handelte es sich nur um einen kurzen Ausschnitt einer Szene aus seinem Musikvideo zu seiner Single "Morgen".

Anzeige

Sascha Wernicke/ Vertigo Berlin Musiker Wincent Weiss

Anzeige

ActionPress/ Robert Schmiegelt/ Future Image Wincent Weiss bei "SWR3 New Pop Festival – Das Special"

Anzeige

Instagram / wincentweiss Wincent Weiss und eine unbekannte Frau

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de