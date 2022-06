Ist das Zufall oder haben sie wieder zueinandergefunden? Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) waren für knapp zwei Jahre ein Paar, ehe sie einen Schlussstrich unter ihre Beziehung zogen. Ganz endgültig war dieser aber offenbar nicht. In den vergangenen Wochen gab es einige Hinweise darauf, dass sich der einstige DSDS-Gewinner und die Influencerin wieder angenähert haben. Nun verdichten sich die Beweise, dass sie beiden momentan zusammen urlauben!

Der Sänger gönnt sich gerade eine entspannte Auszeit im Ausland, wie er seinen Followern auf Instagram zeigte. Nun haben aufmerksame Fans jedoch entdeckt, dass auch Laura genau dort sein könnte, wo Pietro sich derzeit sonnt. Der 30-Jährige zeigte die traumhafte Aussicht von seinem Hotel – und nur wenige Stunden später rekelte sich die Bloggerin vor der genau selben Kulisse für einen Schnappschuss.

In der vergangenen Wochen sollen die beiden ebenfalls ausgiebig Zeit zusammen verbracht haben. Pietro feierte seinen 30. Geburtstag – und Laura soll mit von der Partie gewesen sein. In der Instagram-Story des Musikers war zu erkennen gewesen, wie neben einigen anderen Gästen auch die 26-Jährige mit an dem Party-Tisch saß.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardis Urlaubslocation

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Juni 2022

Promiflash Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa in Köln

