Nicht nur ihre Fans sind happy für Rebel Wilson (42)! Nachdem sie in der Vergangenheit nicht allzu viel Glück in der Liebe gehabt hatte, gab die Schauspielerin im Mai bekannt, frisch verliebt zu sein. An wen sie vergeben ist, machte Rebel bis dahin nicht öffentlich – aufgrund ihrer Ex-Partner gingen viele von einem Mann an ihrer Seite aus! Am vergangenen Donnerstag folgte jedoch die große Liebesüberraschung: Die Pitch Perfect-Darstellerin ist mit einer Frau zusammen! Ihr Schauspielkollege Skylar Astin (34) freut sich sehr für Rebel!

Für zwei der drei "Pitch Perfect"-Filme standen Rebel und Skylar gemeinsam vor der Kamera. Wie People berichtete, unterstützt der Co-Star die neue Beziehung der 42-Jährigen: "Ich freue mich so sehr für sie. Sie scheint so glücklich zu sein." Skylar sei sich sicher, dass Rebels Coming-out viele Menschen dazu inspiriert, ihre eigene Geschichte zu erzählen: "So viele Leute schauen zu ihr auf, und ich finde es einfach unglaublich, dass sie das mit allen geteilt hat und glücklich ist", fügte er außerdem hinzu.

Der Schauspieler selbst ist derzeit in der Off-Broadway-Neuauflage von "Little Shop of Horrors" als Seymour Krelborn zu sehen. "Es ist fantastisch! Es ist eine unglaubliche Besetzung, eine hervorragende Produktion unter der Regie von Michael Mayer. Es ehrt die Originalproduktion und fügt ein bisschen Magie hinzu", schwärmte Skylar.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson im April 2022

Anzeige

Instagram / skylarastin Skylar Astin, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de