Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) sind aktuell wieder in aller Munde! Der ehemalige DSDS-Sieger und die Influencerin geben ihrer Liebe augenscheinlich erneut eine Chance. Dafür sprachen zuletzt eine Menge Indizien: So verbrachte der Sänger seinen Geburtstag mit der Beauty – und gerade befindet er sich offenbar im Liebesurlaub mit seiner On-off-Flamme. Ihre Fans und auch Hater sind derzeit fleißig dabei, ihre Liebelei im Netz zu kommentieren. Das geht Laura wohl gehörig auf die Nerven!

Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram betonte ein Follower jetzt an Laura gewandt: "Pie und du seid einfach toll zusammen! Schade, dass sie Gesellschaft so eklig sein kann." Darauf antwortete die schöne Blondine: "Ja, leider gibt es solche und solche Menschen. Wir beide haben uns schon zu dem Thema geäußert und mehr werde ich dazu vorerst auch nicht mehr sagen. Was ich poste und was nicht, ist ja mir beziehungsweise uns überlassen." Zwar scheint sie mächtig genervt von dem Rummel um sie und Pietro zu sein – aber ein Dementi klingt definitiv anders.

Einige Fans glauben auch, dass der Sänger seinen neuesten Song "Niemand wie du" Laura gewidmet hat! Darin singt der 30-Jährige unter anderem "Seh’ dich in Zehntausend Menschen, dabei ist niemand wie du" und "Kenn’ dich seit ein paar Jahren. Doch es fühlt sich an, als wärst du schon immer da."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Juni 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi

Getty Images Pietro Lombardi im April 2019

