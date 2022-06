Haben die beiden etwa mehr zu feiern? Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) waren vor ungefähr zwei Jahren ein Paar. Obwohl der Sänger und die Influencerin zuletzt getrennte Wege gingen, wirkt es nun so, als ob sie sich wieder annähern würden. Die zwei machten vor wenigen Tagen gemeinsam mit dem Sohn des DSDS-Gewinners einen Ausflug in den Zoo. Auch heute – an Pietros 30. Geburtstag – feiern die beiden zusammen!

In der Instagram-Story des Musikers sind Ausschnitte von seiner Geburtstagsparty zu sehen. So erkennt man eine Menge Gäste an einem Tisch sitzen – darunter befindet sich auch seine Ex Laura Maria. Die Blondine postete ebenfalls eine Story: Zuerst gratuliert sie Pietro mit einem Bild, auf dem man ihn auf einem Stuhl sitzen sieht. Danach ist ein Video zu sehen, in welchem sie das große Geburtstagsessen in einem Restaurant filmt. Auch wenn sie den Abend nicht nur in Zweisamkeit verbringen, stellt sich trotzdem die Frage, ob das ein Hinweis auf ein baldiges Liebes-Comeback der beiden sein könnte.

Denn in den letzten Wochen verbrachten die beiden viel Zeit miteinander. So waren Laura und der Unternehmer beispielsweise mit Freund und Manager Stefano Zarrella (31) und seiner Verlobten Romina Palm (23) gemeinsam essen – könnte das als Doppeldate gedeutet werden?

Getty Images Pietro Lombardi, Musiker

Instagram/lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Mai 2022

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

