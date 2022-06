Jetzt meldet auch sie sich zu Wort. Das Temptation Island V.I.P-Paar Kate Merlan (35) und Jakub Jarecki (26) informiert seine Fans im Netz über ihre aktuelle Ehekrise. Nach einem großen Streit der beiden schienen sie sich vergangene Woche wieder versöhnt zu haben. Doch der Frieden war nur von kurzer Dauer. Kate tröstete ihren Kumpel Rafi Rachek (32) nach seiner Trennung, anstatt mit ihrem Mann Zeit zu verbringen. Daraufhin flog Jakub kurzerhand erneut nach Mallorca. Was sagt Kate zu seiner Entscheidung?

In ihrer Instagram-Story informierte die Reality-TV-Darstellerin ihre Fans über ihre aktuelle Gefühlslage. "Ich bin heute auf Teneriffa angekommen, aber in meinem Kopf ist Chaos", stellte sie klar. Ihr Aufenthalt in Spanien sei nur beruflich bedingt und nicht wie bei Jakub aus privatem Interesse. Für die Reise des Fußballers schien sie offenkundig kein Verständnis zu haben: "Warum schon wieder Malle? Hat einmal nicht gereicht?" Um sich abzulenken, ging das Tattoomodel am gestrigen Abend noch Spätshoppen und gönnte sich einen Cocktail.

Noch vor Kates Statement stellte Jakub auf seinem Account klar: "Wo genau liegt das Problem? Es sind meine Entscheidungen!" Wenige Stunden nach ihren Stories veröffentlichte er schließlich ein Video, auf dem er sich umzingelt von mehreren jungen Frauen zeigt und sichtlich Spaß zu haben scheint.

Temptation Island V.I.P., RTL Kate Merlan bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Kate Merlan bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / jakubjarecki10 Jakub Jarecki, Reality-TV-Teilnehmer

