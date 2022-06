Kylie Jenner (24) sitzt die Schwangerschaft immer noch in den Knochen! Gemeinsam mit dem Rapper Travis Scott (31) bekam die Reality-TV-Bekanntheit im Februar ihr zweites Kind: Es ist ein kleiner Junge, dessen Name immer noch ein Geheimnis ist. Wie jede Frau hatte auch die Beauty-Unternehmerin in der Schwangerschaft ein bisschen zugenommen. Zwar ist sie bereits fleißig dabei, ihre Baby-Pfunde wieder weg zu trainieren – aber Vollgas kann Kylie dabei noch nicht geben: Sie leidet noch an Nachwirkungen der Schwangerschaft!

In ihrer Instagram-Story zeigte die Zweifachmama sich jetzt mal wieder im Gym. Zu einem kurzen Boomerang von ihrem Body schrieb Kylie: "Vier Monate nach der Entbindung... Ich habe zurzeit mit einer Menge Rücken- und Knieschmerzen zu kämpfen, die mein Training verlangsamen – aber ich bin auf einer Mission, wieder stark zu werden!" Tatsächlich sieht die 24-Jährige in dem Video schon sehr fit aus: Ihr Bauch wirkt wieder total flach und schlank. In einem weiteren Clip sieht man sogar die Andeutung eines Sixpacks.

Bei der Hochzeit ihrer Schwester Kourtney Kardashian (43) hatte Kylie bereits eindrucksvoll bewiesen, dass sie nur wenige Monate nach der Geburt ihres Sohnes wieder in enge Kleider passt! Die Schönheit trug eine Kreation von Dolce & Gabbana, die ihre Kurven perfekt zur Geltung brachte. Dazu kombinierte sie superhohe Stilettos und Statement-Schmuck.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juni 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, TV-Persönlichkeit

