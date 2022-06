Wissen Vanessa und Ina aka Coupleontour schon, wie ihr Mädchen heißen soll? Schon in rund einem Monat steht der Geburtstermin für ihr Baby an. Die beiden Influencerinnen sind natürlich mächtig aufgeregt – es ist für beide das erste Kind. Aber die Mamis in spe sind bestens vorbereitet: So ist das Babyzimmer schon fertig eingerichtet! Und auch über den Namen ihrer Tochter haben Vanessa und Ina sich bereits erfolgreich Gedanken gemacht...

Promiflash wollte von den beiden wissen, ob sie sich schon auf einen Namen für ihr Baby einigen konnten. Daraufhin verrieten Vanessa und Ina: "Ja, wir beide lieben den Namen, behalten ihn aber vorerst noch geheim. So viel können wir verraten: Es sind zwei Namen und der Spitzname beginnt mit L." Bis zur Geburt heißt es für die Fans jetzt wohl einfach: geduldig sein oder raten!

Wie geht es Vanessa eigentlich im Endspurt ihrer Schwangerschaft? Gegenüber Promiflash berichtete sie ehrlich: "Langsam habe ich so Beckenschmerzen und ich habe einige Krampfadern dazubekommen. Meine Hebamme meinte, dass diese durch das Gewicht, welches nach unten drückt, entstehen." Abschließend betonte die Brünette: "Ich muss sagen, dass ich meine Schwangerschaft zwar sehr schön fand, aber auch froh bin, wenn die Kleine hier ist."

TikTok / coupleontour Vanessa und Ina im Dezember 2021

Instagram / coupleontour Coupleontour: Vanessa und Ina

Instagram / coupleontour Vanessa und Ina von Coupleontour

