Harry Styles (28) und Olivia Wilde (38) zeigten sich beim entspannten Stadtbummel! Auch wenn der "As It Was"-Interpret und die "House"-Darstellerin ihre Beziehung noch nicht offiziell bestätigten, sind sich die Fans sicher, dass die beiden zusammen durchs Leben gehen. Nach Insider-Berichten zufolge lernten sich die beiden am Set für ihren gemeinsamen Film "Don't Worry Darling" kennen. Darüber hinaus wurden die zwei schon öfter zusammen von Paparazzi abgelichtet. Nun zeigten sie sich auf neuen Bildern beim gemeinsamen Stadtbummel.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden vor die Linse der Kameras gerieten. Diesmal sind die beiden allerdings nicht alleine unterwegs, sondern werden bei ihrem Bummel in Primrose Hill von einem Freund begleitet. Dabei erweckte es den Eindruck, als würde der Sänger die Taschen seiner Freundin Olivia tragen, die gelassen hinter ihm hertrottete. Die zwei schirmten ihre Gesichter mit einer Sonnenbrille ab und trugen im Partnerlook einen grauen Hoodie.

Auch wenn der Musiker und die Schauspielerin noch nicht öffentlich ihre Beziehung bestätigten, sprechen einige Indizien dafür. Vor wenigen Wochen plauderte ein Insider aus, dass jetzt sogar bald die Hochzeitsglocken läuten würden. "Er hält sich bedeckt, aber Freunde glauben, dass er ihr bald einen Antrag machen wird", verriet die Quelle gegenüber Closer.

Anzeige

MEGA Harry Styles, Juni 2022

Anzeige

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Harry Styles im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de