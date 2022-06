Kerstin Scholz (29) hat ihr neues Glück gefunden! Schon bei Bauer sucht Frau schien die Blondine zunächst mit Peter Ziegler das große Los gezogen zu haben. Die Stationssekretärin und der Ackerbauer waren das Traumpaar der vergangenen Staffel. Im April bestätigten die beiden dann allerdings: Sie gehen getrennte Wege. Lange verharrte die Blondine aber wohl nicht auf dem Single-Markt, denn: Kerstin ist wieder vergeben!

Via Instagram teilte die Bayerin die süßen Liebes-News mit ihren Fans. Die Turteltauben urlauben derzeit am Gardasee. Dort knipste das Paar auch ein Foto, auf dem sie sich in den Armen liegen. "Du bist der schönste Zufall meines Lebens", schwärmte Kerstin zu dem Schnappschuss und betonte mit einem Hashtag, wie glücklich sie ist. Den Namen sowie das Gesicht ihres neuen Partners zeigte die einstige Hofdame allerdings nicht.

Neben ihren Followern freut sich auch eine "Bauer sucht Frau"-Kollegin mit Kerstin: Sabrina Bentfeld hinterließ ein Herz-Emoji in der Kommentarspalte. Die Kosmetikerin sorgte selbst erst mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Ihre Beziehung mit TV-Bauer Mathias Kreiss ging ebenfalls in die Brüche.

RTL / friese.tv/Andreas Friese Kerstin und Peter, "Bauer sucht Frau"-Paar

Instagram / kerstin_scholz_ Kerstin Scholz im April 2022 auf Mallorca

Instagram / sabrina_bauer_sucht_frau_2021 Mathias Kreiss und Sabrina Bentfeld, "Bauer sucht Frau"-Stars

