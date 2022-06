Ist das etwa ernst gemeint? Die südkoreanische Netflix-Serie Squid Game war weltweit ein voller Erfolg. Dort treten 456 Teilnehmer bei einem Wettbewerb an, bei dem jeder an seine körperlichen und moralischen Grenzen stößt: Wer bei den Spielen die Regeln missachtet oder verliert, muss sterben. Der Gewinner – oder besser gesagt der Überlebende der Spiele – erhält ein unfassbar hohes Preisgeld. Nun wurde bekannt, dass Netflix die Erfolgsserie "Squid Game" als Realityshow umsetzen möchte!

Die FAZ berichtete die überraschenden Neuigkeiten nun im Netz: "Squid Game" wird es bald im Reality-Format geben. So sollen wie in der südkoreanischen Serie exakt 456 Personen daran teilnehmen und sich bei verschiedenen Spielen beweisen. Laut Netflix habe es bisher noch nie eine derartige Show mit so vielen Kandidaten gegeben. Aber nicht nur die Teilnehmerzahl ist verblüffend, sondern auch das Preisgeld in Höhe von 4,56 Millionen US-Dollar, das der Gewinner einkassieren kann. Aber welche Folgen wird es für die Kandidaten haben, wenn sie ein Spiel verlieren? Darüber ist bisher noch nichts bekannt.

Anfang 2023 sollen die Dreharbeiten für das neue Format beginnen. Bis dahin können sich noch alle bewerben, die Englisch sprechen können und Lust darauf haben, bei den Spielen anzutreten. Doch auch wie bei der zweiten Staffel von "Squid Game" heißt es nun erstmal, sich zu gedulden.

YOUNGKYU PARK Szene aus der Serie "Squid Game"

YOUNGKYU PARK Szene aus der Serie "Squid Game"

Netflix Eine Szene aus "Squid Game"

