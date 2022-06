Jetzt steht es endgültig fest: Es wird tatsächlich weitergehen! In der ersten Staffel von Squid Game wurde um Leben und Tod gespielt. Zu Beginn wurden einige Freiwillige an einen geheimen Ort gebracht, um sich dort durch verschiedene Spiele eine hohe Summe Geld zu erkämpfen. Doch was die Teilnehmer nicht wussten, war: Wer die Regeln missachtet oder verliert, stirbt! Schon Ende 2021 verkündete der Macher der Serie Hwang Dong-hyuk, dass es eine Fortsetzung der lebensgefährlichen Spiele geben wird – nun bestätigte auch endlich Netflix die zweite Staffel von "Squid Game".

Die Handlung der Fortsetzung ist bereits in der Entwicklung gewesen. So erklärte der Autor, Regisseur und ausführende Produzent zugleich, dass er schon eine Idee habe, diese allerdings noch weiter ausbauen müsse. Nun gab es aber auch vonseiten Netflix grünes Licht, dass die Produktion fortgeführt werden darf. So veröffentlichte das Medienunternehmen einen Brief, der wie die Einladung zu den "Squid Games" aussieht. Damit wurde schon einmal ein Vorgeschmack auf die zweite Staffel gegeben: "Gi-hun wird zurückkehren [...]. Der Mann im Anzug mit dem Spiel ddakji könnte zurückkommen. Du wirst auch Young-hees Freund Cheol-su kennenlernen."

Allerdings müssen sich die Fans noch etwas gedulden. Obwohl der Rahmen der Handlung schon feststeht, wird die Produktion noch etwas dauern. Der Serienschöpfer Hwang sieht die Veröffentlichung erst Ende des Jahres 2023 bis spätestens Anfang 2024.

Anzeige

Netflix / Noh Juhan Szene aus der Serie "Squid Game"

Anzeige

YOUNGKYU PARK / Netflix Figur Sae-byeok in "Squid Game"

Anzeige

Getty Images Hwang Dong-hyuk bei einem "Squid Game"-Screening in L.A. im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de