Die Familienplanung bei den Götzes ist noch nicht abgeschlossen! Mario Götze (30) und seine Frau Ann-Kathrin (32) hatten vor wenigen Tagen ein besonderes Ereignis zu feiern: Ihr Sohn Rome (2) wurde zwei. Dazu teilte die Influencerin süße Familienfotos im Netz. Der kleine Junge ist der ganze Stolz des Paares – und soll offenbar kein Einzelkind bleiben! Ann-Kathrin verriet, dass Mario und sie an einem zweiten Baby arbeiten!

In ihrem Podcast "From Dubai with Love“, plauderte sie ganz offen mit Ina Aogo (33) über ihren Kinderwunsch – und erklärte, dass "Vereinsnachwuchs" in Arbeit sei! Das Model wolle gern ein Mädchen haben: "Mario hat schon sein Mini-Me. Aber wenn es wieder ein Junge wird, finde ich es auch süß." Aktuell sei sie aber noch nicht schwanger – für den perfekten Altersabstand zwischen Rome und seinem Geschwisterchen hat Ann-Kathrin nämlich konkrete Vorstellungen. "So drei oder vier Jahre sind doch gut", fand sie.

Die 32-Jährige ist also total offen für noch mehr Nachwuchs – obwohl sich ihr Leben durch Söhnchen Rome total verändert hat. "Ich bin früher fünfmal die Woche irgendwohin geflogen. Das ist jetzt natürlich nicht mehr", berichtete sie. In der Erziehung ihres Sohnes bekäme Ann-Kathrin jetzt Hilfe, die ihr sehr guttue: "Wir haben seit Kurzem erst eine Nanny."

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze und ihr Sohn Rome, März 2022

Anzeige

Instagram / annkathringotze Mario, Rome und Ann-Kathrin Götze im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Mario und Ann-Kathrin Götze, November 2017 in Oberhausen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de