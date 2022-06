Am 5. Juni gibt es im Hause Götze allen Grund zum Feiern! Ann-Kathrin Götze (32) und ihr Mann Mario Götze (30) wurden genau an diesem Tag vor zwei Jahren nämlich zum ersten Mal Eltern: Die Influencerin und der Fußballer durften 2020 ihr erstes Kind – den kleinen Sohn namens Rome (2) – auf der Welt begrüßen. Und heute feiern Ann-Kathrin und Mario schon den zweiten Geburtstag ihres Schatzes Rome – inklusive niedlicher Fotos!

Via Instagram teilte Ann-Kathrin jetzt einige Schnappschüsse von der bunten Geburtstagssause in Italien: Auf einem Foto posiert die stolze Mama beispielsweise gemeinsam mit ihrem Mann Mario und dem kleinen Rome am Rande der Party – und dabei strahlen die drei in lässigen Sommer-Outfits bis über beide Ohren. "Wir feiern heute unseren Sohn Romi", betonte die 32-Jährige.

An seinem Geburtstag wurde dem kleinen Rome so einiges geboten! Beispielsweise durfte er sich über ein besonderes Geschenk freuen: Passend zum Urlaub in Italien bekam er eine kleine Spielzeug-Vespa. Aber auch der Kuchen konnte sich sehen lassen – das Gebäck war im Stil einer Baustelle verziert.

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze

Instagram / annkathringotze Rome Götze an seinem Geburtstag

Instagram / annkathringotze Rome Götzes Geburtstagskuchen

