Stephanie Stumph (37) darf zum ersten Mal das Mutterglück genießen! Lange hatte es die Schauspielerin für sich behalten, ehe sie im April verkündete: Sie ist schon im neunten Monat schwanger. Der Vater des Kindes ist ihr Partner Florian – ein Arzt, den sie in der Notaufnahme kennengelernt hatte. Nun kann das Paar auch endlich sein Familienglück genießen: Stephanies Baby ist auf der Welt!

Via Instagram verkündete die 37-Jährige die freudige Nachricht. Dazu postete sie ein Foto der niedlichen Füßchen des Neugeborenen. "Ein paar Tage hast du dir die Welt nun schon angeschaut, kleiner Mann, und wir sind ganz verliebt in dich", schwärmte die frisch gebackene Mutter zu dem Schnappschuss. Stephanie und Florian dürfen sich also über einen Jungen freuen. Die kleine Familie durfte auch schon nach Hause, wie die "Der Alte"-Darstellerin in einem Video zeigte.

In der Kommentarspalte tummeln sich bereits einige Gratulanten. Unter anderem GZSZ-Stars wie Chryssanthi Kavazi (33) und Susan Sideropoulos (41) hinterließen Glückwünsche. Auch die Moderatorin Nina Moghaddam (41) meldete sich und schrieb: "Ich wünsche euch eine tolle erste Zeit! Genießt es und hoffentlich lerne ich dich bald kennen und darf dich abknuddeln!"

Instagram / stephaniestumph Schauspielerin, Stephanie Stumph

Instagram / stephaniestumph Stephanie Stumphs Sohn

Instagram / nina_moghaddam Nina Moghaddam und ihr Kind

