Mario Götze (30) teilt ein süßes Pärchen-Pic! Der Profikicker befindet sich zurzeit mit seiner Frau Ann-Kathrin (32) und ihrem Sohn Rome (2) im Familienurlaub auf der spanischen Insel Mallorca. Die beiden beglücken ihre Fans regelmäßig mit sonnigen Urlaubsfotos. Das Pärchen hat eine ganz besondere Verbindung zu dieser Insel, denn im Jahr 2019 schlossen sie hier den Bund der Ehe, nachdem sie bereits ein Jahr zuvor standesamtlich geheiratet hatten. Jetzt zelebrierten die beiden auf der Insel schon einmal verfrüht ihren Hochzeitstag.

Mario teilte am Mittwochabend auf Instagram ein süßes Selfie mit seiner Frau und schrieb darunter: "Abendessen mit meiner großen Liebe." Das Paar genoss in traumhafter Kulisse mit Blick aufs Meer ein romantisches Abendessen. Ann-Kathrin teilte im Netz mit, dass sie ihren Hochzeitstag schon einmal vorzeitig feiern: "Weil wir am Sonntag beide wieder in unserem Alltag sein werden", erklärte das Model ihren Fans.

Bevor die kleine Familie ein paar Tage auf Mallorca verbrachte, feierten sie Marios 30. und zwei Tage später auch den zweiten Geburtstag ihres Sohnes mit Familie und Freunden in Italien. Dabei schienen sie es ordentlich krachen zu lassen und präsentierten einige Schnappschüsse der Feierlichkeiten im Netz.

Anzeige

Instagram / mariogotze Mario, Rome und Ann-Kathrin Götze, Januar 2022

Anzeige

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze

Anzeige

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihrem Sohn Rome, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de