Lennart Borchert gibt seinen Fans ein Update aus seinem Liebesleben! Am Set der beliebten TV-Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten verkörpert der Schauspieler regelmäßig Lauras (Chryssanthi Kavazi, 33) homosexuellen Bruder Moritz. Privat ging er aber lange Zeit gemeinsam mit seiner Freundin Anna durchs Leben. Allerdings ist bei den beiden inzwischen alles aus und vorbei: Lennart ist wieder Single – und kuschelt schon wieder halb nackt mit einer anderen Frau im Bett!

Im Interview mit RTL bestätigte Lennart nun die Trennung von Anna. "Nach zweieinhalb Jahren Beziehung bin ich jetzt seit drei Monaten Single", erklärte der 22-Jährige und betonte zudem: "Ich wollte das eigentlich nicht groß bekannt geben, komme jetzt aber so nicht mehr drum herum." Was genau der Grund für das Liebes-Aus ist, gab der Schauspieler bislang aber noch nicht bekannt.

Allerdings sorgte Lennart direkt für zahlreiche Gerüchte um eine mögliche neue Freundin! Der GZSZ-Hottie teilte in den sozialen Medien nämlich ein Foto, auf der er gemeinsam mit einer Unbekannten kuschelnd im Bett liegt – und dabei tragen die beiden nur Unterwäsche. Jetzt löste er die Situation auf: "Ich bin mit der Website Tumblr groß geworden und diese Art von Bildern waren damals mega im Trend. Ich liebe solche Fotos: Schwarz-weiß in Unterwäsche. Es gibt nicht viel, was ästhetischer ist." Bei der Frau handle es sich aber nur um eine gute Freundin.

Anzeige

Instagram / herecomeslenny Lennart Borchert am GZSZ-Set

Anzeige

Instagram / herecomeslenny Lennart Borchert, GZSZ-Darsteller

Anzeige

Instagram / herecomeslenny Lennart Borchert im Mai 2022 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de