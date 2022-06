Ist Camila Cabello (25) inzwischen über ihren Ex Shawn Mendes (23) hinweg? Seit November 2021 gehen die beiden Musiker inzwischen getrennte Wege. Anfang März sprach die Sängerin erstmals offen über die Gründe für das Liebes-Aus: Offenbar hatten sich die ehemaligen Turteltauben einfach auseinandergelebt. Doch hat Camila ihr Herz inzwischen bereits an einen anderen Mann verschenkt? Sie wurde nun bei einem Date gesichtet!

Paparazzi lichteten die 25-Jährige am Mittwoch zusammen mit dem Unternehmer Austin Kevitch in Los Angeles ab. An dem Abend trugen sie entspannte Outfits: Camila setzte auf Jeans und eine weiße Bluse, während der Geschäftsmann sich für ein schwarzes Hemd und eine cremefarbene Hose entschied. Auf den Bildern schlenderten die beiden durch die Straßen der Metropole und wirkten dabei ziemlich vertraut: Sie unterhielten sich angeregt. Auf einem Foto lächelte die "Havana"-Interpretin ihr Date sogar ziemlich glücklich an. Ob da wohl mehr läuft?

In den vergangenen Monaten hatte vor allem Shawn immer wieder durchblicken lassen, wie sehr er unter der Trennung von seiner Camila leidet. So gab er im März preis, dass er sich ziemlich einsam fühle und ihm die Situation wirklich zu schaffen mache: "Wenn man mit jemandem Schluss macht, weiß man nicht, was für ein Scheiß danach kommt."

Instagram / austinkevitch Unternehmer Austin Kevitch im Juni 2022

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Sängerin

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camila Cabello, Musiker

