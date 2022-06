Pietro Lombardi (29) ist stolz! Vor wenigen Wochen sprach der ehemalige DSDS-Gewinner ganz offen über sein Gewicht und betonte, dass er sich nicht mehr wohl in seiner Haut fühlt. Denn stolze 106 Kilo brachte der Musiker zu diesem Zeitpunkt auf die Waage – offenbar so viel wie nie zuvor. Anschließend sagte er den Kilos den Kampf an und startete eine Abnehmreise. Nun meldet sich Pietro mit einem Gewichtsupdate!

In einer Story auf Instagram schilderte der 29-Jährige, dass er sein Gewicht bereits um zehn Kilo reduzieren konnte. Denn inzwischen zeige die Waage nur noch um die 95 Kilogramm an. "Ich muss wirklich sagen: Ich bin sehr stolz auf mich, weil ich einer bin, der nicht immer mit dem Sport durchzieht", erklärte er und wirkte sichtlich optimistisch. Seit vier Wochen sei er nun fleißig am Trainieren.

Dass er so offen über sein Gewicht gesprochen hatte und diesbezüglich auch ein oberkörperfreies Foto teilte, bereute Pietro jedoch anschließend. Denn offenbar habe seine Mama die Aktion ganz schön kritisiert. "Meine Mutter hat gesagt: 'Spinnst du, schämst du dich nicht, so was zu machen?' Doch, ich schäme mich, Mutter", erzählte er im Gespräch mit RTL.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Getty Images Pietro Lombardi im April 2019

Getty Images Pietro Lombardi, ehemaliger DSDS-Gewinner

