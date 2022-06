Anna-Maria Ferchichi (40) macht sich Sorgen um ihren jüngsten Sohn! Aktuell hat die achtfache Mutter einige Unstimmigkeiten mit ihrem Sprössling: Der siebenjährige Issa ist gerade in seiner Trotzphase und hört einfach nicht mehr auf seine Mutter – er setzt sich über klare Verbote hinweg. Damit weiß die Ehefrau von Bushido (43) nicht umzugehen. Doch jetzt beschäftigt sie etwas ganz anderes: Issa hat eine Blutvergiftung!

In ihrer Instagram-Story berichtete die Influencerin zunächst, dass ihr Sohn heute nicht zur Schule gehen könne – er sei beim Fußballspielen in irgendetwas getreten und habe jetzt eine dicke Ferse. Doch wenig später folgte die Schocknachricht: "Es ist eine minimale Wunde an seiner Ferse, da ist ein kleiner Stein reingekommen und das ist einfach mal zur Blutvergiftung geworden", berichtete Anna-Maria. Die Vergiftung würde sich von einer Ferse sichtbar in sein Bein erstrecken: "Also wirklich unheimlich!"

Aus so einer kleinen Wunde sei also ein echtes Problem entstanden – Issa bekäme jetzt Medikamente und müsse sich ausruhen. Das sei aber ein echtes Problem für den quirligen Jungen! "Er ist so ein Wirbelwind. Ich weiß gar nicht, wie ich den ruhig kriegen soll", grübelte Anna-Maria.

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern im März 2022

Anzeige

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi im Juni 2022

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren fünf ältesten Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de