Haben sich ihre Wege schon vor Die Bachelorette gekreuzt? Sharon Battiste (30) ist die diesjährige Bachelorette – ist in der Öffentlichkeit aber schon viel länger bekannt. Die Schauspielerin gehörte lange zum Cast von Köln 50667. In der ersten Nacht der Rosen machte es aber den Anschein, als sei sie nur SixxPaxx-Stripper Bastian Corten schon einmal begegnet – die übrigen Jungs kannten sie offenbar nicht. Oder etwa doch? Immerhin sind beispielsweise auch Mohamed Aidi (36) und Dennis Felber (23) im Influencer-Kosmos zu Hause. Promiflash hat nachgefragt...

Dennis hat nicht nur TV-Erfahrung durch seine Teilnahme bei Love Island – er hatte in der Vergangenheit sogar einen Mini-Auftritt bei "Köln 50667". In der Szene war er zwar nicht gemeinsam mit Sharon zu sehen, es hätte aber gut sein können, dass sich die zwei am Set schon mal begegnet sind. "Das stimmt, ich kenne einige Leute aus der Szene. Persönlich kannte ich Sharon aber nicht", hielt Dennis allerdings fest. Auch Mo ist durch Are You The One? und Mein Date, mein bester Freund & ich in die Fernseh- und Influencer-Welt eingetaucht – aber auch er betonte: "Nein, ich kannte Sharon davor nicht."

Und wie sieht es umgekehrt aus – waren die Herren der Bachelorette schon vorab bekannt? "Die beiden Männer kannte ich bisher nicht", stellte auch das Model gegenüber Promiflash klar. Am Ende hatte Sharon aber auch kein Interesse daran, die zwei besser kennenzulernen. Zusammen mit Patrick Niebauer war ihre Reise direkt nach dem Staffelauftakt wieder vorbei.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

RTL Dennis Felber und Sharon Battiste bei "Die Bachelorette"

Die Bachelorette, RTL Mohamed Aidi und Sharon Battiste in der ersten Bachelorette-Folge 2022

RTL Sharon Battiste bei "Die Bachelorette" 2022

