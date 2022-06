Sie gibt ehrliche Einblicke in ihr Mama-Dasein! Die Germany's next Topmodel-Bekanntheit Fiona Erdmann (33) ist nicht nur erfolgreiche Unternehmerin und Influencerin, sondern seit Kurzem auch zweifache Mutter. Ihre kleine Tochter Neyla May erblickte Mitte Mai das Licht der Welt und machte ihr Söhnchen Leo zum großen Bruder. Wie sehr sie den Alltag mit den beiden genießt, zeigt sie gerne im Netz. Nun postete Fiona sogar ein seltenes Stillbild!

Auf ihrem Instagram-Account teilte sie den intimen Schnappschuss, der tatsächlich auf der Rückbank ihres Autos entstanden ist. Ihr Partner Moe nahm das Foto über den Rückspiegel auf. "Einer dieser typischen Mama-Momente. [...] Wenn unsere kleine Maus anfängt zu weinen, dann kann ich sie keine Minute weinen lassen. Wie oft wir am Straßenrand sitzen und ich auf der Rückbank stille", schrieb Fiona zu dem Bild. Damit scheint sie aber keinesfalls ein Problem zu haben.

Total fröhlich und mit ausgestreckter Zunge schaut die 33-Jährige nämlich in die Linse, während sie ihre Kleine stillt. Fionas Posting wird nicht nur von ihren Fans gefeiert, sondern auch von bekannten Gesichtern. So kommentierte die einstige GNTM-Kandidatin Hana Nitsche (36): "Geniales Bild!!!"

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter

